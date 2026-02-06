Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все детали со стрима 6 февраля версии Honkai Star Rail 4.0 (ХСР) — баннеры, персонажи, ивенты

Что нужно знать про обновление 4.0 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков
Комментарии

Студия HoYoverse в традиционном стриме рассказала про обновление 4.0 для Honkai: Star Rail под названием «Полнолуние без Ахи», которое выходит 12 февраля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права принадлежат HoYoverse.

Сюжет расскажет о турнире «Игры Фантасмуна», организованном Эоном Ахой. Победитель состязаний получит возможность стать Эоном на одну минуту. В истории также появятся альтернативные версии знакомых персонажей: Серебряный Волк и Блэйд получат новые формы, а игроки встретят Эванесцию — местный аналог Яэ Сакуры.

Новые герои

В версии 4.0 игроки смогут добавить в свою команду персонажей пути Радости — это Яо Гуан и Искра. Механика новых героев завязана на накоплении особого статуса, увеличивающего урон.

Баннеры Honkai: Star Rail 4.0

  • Первая фаза (12 февраля — 3 марта) — Яо Гуан, Темень, Гисиленса и Чёрный Лебедь.
  • Вторая фаза (3-24 марта) — Искра, Яо Гуан, Керидра, Раппа, Искорка.

Новый контент

Помимо новой главы сюжета, в рамках версии будут доступны временные ивенты:

  • логин-ивент на 10 прыжков;
  • ивент «Космическая банда», карточная игра;
  • событие «Топ развлечений Двумернии», где собрана коллекция мини-игр;
  • обновление «Валютных войн» с новыми персонажами и механиками;
  • улучшение «Расходящейся вселенной», где будут выдавать двойные очки и специальный титул за прохождение испытаний;
  • бонус для получения реликвий и планарных украшений.
Материалы по теме
В Honkai Star Rail бесплатно раздадут легендарного персонажа на выбор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android