Что нужно знать про обновление 4.0 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse в традиционном стриме рассказала про обновление 4.0 для Honkai: Star Rail под названием «Полнолуние без Ахи», которое выходит 12 февраля 2026 года.

Сюжет расскажет о турнире «Игры Фантасмуна», организованном Эоном Ахой. Победитель состязаний получит возможность стать Эоном на одну минуту. В истории также появятся альтернативные версии знакомых персонажей: Серебряный Волк и Блэйд получат новые формы, а игроки встретят Эванесцию — местный аналог Яэ Сакуры.

Новые герои

В версии 4.0 игроки смогут добавить в свою команду персонажей пути Радости — это Яо Гуан и Искра. Механика новых героев завязана на накоплении особого статуса, увеличивающего урон.

Баннеры Honkai: Star Rail 4.0

Первая фаза (12 февраля — 3 марта) — Яо Гуан, Темень, Гисиленса и Чёрный Лебедь.

Вторая фаза (3-24 марта) — Искра, Яо Гуан, Керидра, Раппа, Искорка.

Новый контент

Помимо новой главы сюжета, в рамках версии будут доступны временные ивенты:

логин-ивент на 10 прыжков;

ивент «Космическая банда», карточная игра;

событие «Топ развлечений Двумернии», где собрана коллекция мини-игр;

обновление «Валютных войн» с новыми персонажами и механиками;

улучшение «Расходящейся вселенной», где будут выдавать двойные очки и специальный титул за прохождение испытаний;

бонус для получения реликвий и планарных украшений.