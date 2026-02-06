Что нужно знать про обновление 4.0 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse в традиционном стриме рассказала про обновление 4.0 для Honkai: Star Rail под названием «Полнолуние без Ахи», которое выходит 12 февраля 2026 года.
Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права принадлежат HoYoverse.
Сюжет расскажет о турнире «Игры Фантасмуна», организованном Эоном Ахой. Победитель состязаний получит возможность стать Эоном на одну минуту. В истории также появятся альтернативные версии знакомых персонажей: Серебряный Волк и Блэйд получат новые формы, а игроки встретят Эванесцию — местный аналог Яэ Сакуры.
Новые герои
В версии 4.0 игроки смогут добавить в свою команду персонажей пути Радости — это Яо Гуан и Искра. Механика новых героев завязана на накоплении особого статуса, увеличивающего урон.
Баннеры Honkai: Star Rail 4.0
- Первая фаза (12 февраля — 3 марта) — Яо Гуан, Темень, Гисиленса и Чёрный Лебедь.
- Вторая фаза (3-24 марта) — Искра, Яо Гуан, Керидра, Раппа, Искорка.
Новый контент
Помимо новой главы сюжета, в рамках версии будут доступны временные ивенты:
- логин-ивент на 10 прыжков;
- ивент «Космическая банда», карточная игра;
- событие «Топ развлечений Двумернии», где собрана коллекция мини-игр;
- обновление «Валютных войн» с новыми персонажами и механиками;
- улучшение «Расходящейся вселенной», где будут выдавать двойные очки и специальный титул за прохождение испытаний;
- бонус для получения реликвий и планарных украшений.