ESL представила креативный ролик AWPЕНГЕЙМЕР с участием Jame

ESL представила креативный промо-ролик к чемпионату AWPENEIMER, вдохновлённый культовым фильмом Oppenheimer. В центре сюжета — игрок Джами Jame Али, который примерил на себя роль «Опенгеймера» киберспорта. В видео он показан не просто как капитан, а как настоящий архитектор игры, создающий и оттачивающий собственный стиль, способный изменить ход матчей.

Ролик тонко обыгрывает атмосферу фильма: напряжение, поиск идеальной формулы и ответственность за принятые решения. PARIVISION удалось совместить кинематографичность, юмор и уважение к оригиналу, показав путь команды к новым вершинам через призму индивидуального мастерства Jame.

Напомним, российская команда PARIVISION стала победителем турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2, который прошёл с 22 по 25 января на Мальте.