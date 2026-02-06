Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ESL представила креативный ролик AWPЕНГЕЙМЕР с участием Jame

ESL представила креативный ролик AWPЕНГЕЙМЕР с участием Jame
Комментарии

ESL представила креативный промо-ролик к чемпионату AWPENEIMER, вдохновлённый культовым фильмом Oppenheimer. В центре сюжета — игрок Джами Jame Али, который примерил на себя роль «Опенгеймера» киберспорта. В видео он показан не просто как капитан, а как настоящий архитектор игры, создающий и оттачивающий собственный стиль, способный изменить ход матчей.

Ролик тонко обыгрывает атмосферу фильма: напряжение, поиск идеальной формулы и ответственность за принятые решения. PARIVISION удалось совместить кинематографичность, юмор и уважение к оригиналу, показав путь команды к новым вершинам через призму индивидуального мастерства Jame.

Напомним, российская команда PARIVISION стала победителем турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2, который прошёл с 22 по 25 января на Мальте.

PARIVISION — чемпион!
PARIVISION — чемпион BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android