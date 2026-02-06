Сборы фильма «Гренландия 2: Миграция» достигли 100 млн рублей

6 февраля сборы фильма «Гренландия 2: Миграция» превысили 100 млн рублей. На достижение этой отметки ленте потребовалось восемь дней — премьера состоялась 29 января. На второй неделе фильм-катастрофа опустился на 12-ю строчку в актуальных российских чартах.

Фото: ЕАИС

Фильм-катастрофа продолжает историю семьи Гэррити, которая пережила масштабные бедствия на территории Земли. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор ленты «Выстрел в пустоту».