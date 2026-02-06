Скидки
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе выйдет в онлайне 10 февраля

Кинокомпания A24 раскрыла дату цифрового релиза фильма «Марти Великолепный». Драма с Тимоти Шаламе выйдет в зарубежных онлайн-кинотеатрах 10 февраля — спустя примерно полтора месяца после выхода в прокат.

За этот срок лента заработала около $ 123 млн при бюджете в $ 65 млн. Картина уже стала самым кассовым фильмом студии А24 в США, а также получила девять номинаций на предстоящую премию «Оскар»-2026, включая категорию «Лучший фильм». В России сборы превысили 200 млн.

Фильм рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен. Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

