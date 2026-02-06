Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По аниме «Поднятие уровня в одиночку» выпустят фильм до третьего сезона — слух

По аниме «Поднятие уровня в одиночку» выпустят фильм до третьего сезона — слух
Комментарии

Создатели аниме «Поднятие уровня в одиночку» могут изменить формат выпуска продолжения. По данным инсайдеров, студия A-1 Pictures планирует выпустить полнометражный фильм, который продолжит сюжет второго сезона, отказавшись от производства традиционного третьего сезона.

На это решение повлиял кассовый успех «Клинка, рассекающего демонов: Бесконечная крепость» и фильма по «Человеку-бензопиле». Сообщается, что премьера запланирована на конец 2026 года, однако из-за того, что активное производство ещё не началось, премьера может сдвинуться на 2027 год.

Кроме того, продюсер «Поднятия уровня в одиночку» Ацуши Канеко недавно намекнул на готовящийся крупный анонс и призвал зрителей набраться терпения.

Материалы по теме
Видео
Новое аниме от авторов «Стального алхимика» выйдет 4 апреля – трейлер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android