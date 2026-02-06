Скидки
Новости

Музыку к «Супергёрл» напишет композитор «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Музыку к «Супергёрл» напишет композитор «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Комментарии

DC Studios объявила, что Том Холкенборг, более известный как Junkie XL, выступит композитором фильма «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня».

Изначально над проектом должен был работать Рамин Джавади, прославившийся саундтреками к «Игре престолов» и «Миру Дикого Запада», однако его заменили без объяснения причин. Для Холкенборга это возвращение к вселенной DC: ранее он писал музыку для картин «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости» Зака Снайдера. В его портфолио также числятся «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фуриоса» и «Соник в кино».

Премьера «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли запланирована на 26 июня 2026 года. В ленте также ожидается появление Джейсона Момоа в образе межгалактического наёмника Лобо.

