Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон «Больницы Питта» уже побил рекорд первого сезона

Второй сезон «Больницы Питта» уже побил рекорд первого сезона
Комментарии

Второй сезон сериала «Больница Питт» показал лучшие результаты в истории шоу. За неделю с 5 по 11 января зрители посмотрели 939 млн минут проекта на HBO Max.

Это на 10% больше предыдущего рекорда сериала, установленного во время финала первого сезона в апреле 2025 года (852 млн минут). Новые эпизоды стартовали 8 января, и всплеск интереса к шоу начался ещё неделей ранее, когда аудитория пересматривала прошлые серии.

Несмотря на успех, «Больница Питт» не смогла возглавить общий чарт стриминга. Лидерство удерживает финальный сезон «Очень странных дел» с результатом 3,2 млрд минут. Второе место занял сериал «Лэндмен» на Paramount+ (1,43 млрд), а на третьей строчке дебютировала новинка Netflix «Его и её» с 1,39 млрд минут просмотра.

Материалы по теме
Великая драма и лучший медицинский сериал. Впечатления от второго сезона «Больницы Питт»
Великая драма и лучший медицинский сериал. Впечатления от второго сезона «Больницы Питт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android