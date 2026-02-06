Второй сезон «Больницы Питта» уже побил рекорд первого сезона

Второй сезон сериала «Больница Питт» показал лучшие результаты в истории шоу. За неделю с 5 по 11 января зрители посмотрели 939 млн минут проекта на HBO Max.

Это на 10% больше предыдущего рекорда сериала, установленного во время финала первого сезона в апреле 2025 года (852 млн минут). Новые эпизоды стартовали 8 января, и всплеск интереса к шоу начался ещё неделей ранее, когда аудитория пересматривала прошлые серии.

Несмотря на успех, «Больница Питт» не смогла возглавить общий чарт стриминга. Лидерство удерживает финальный сезон «Очень странных дел» с результатом 3,2 млрд минут. Второе место занял сериал «Лэндмен» на Paramount+ (1,43 млрд), а на третьей строчке дебютировала новинка Netflix «Его и её» с 1,39 млрд минут просмотра.