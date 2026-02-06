Скидки
Режиссёр «Обители зла» снимет фильм по The House of the Dead со звездой «Одних из нас»

Актриса Изабела Мерсед, известная по ролям в сериале «Одни из нас» и фильме «Чужой: Ромул», получила главную роль в экранизации игры The House of the Dead. Режиссёром картины станет Пол У. С. Андерсон, известный по серии фильмов «Обитель зла».

SEGA называет этот проект одним из своих главных приоритетов. Создатели планируют снять «захватывающий экшен» с повествованием в реальном времени, который положит начало новой киновселенной.

Оригинальная The House of the Dead вышла в 1997 году и стала революцией в жанре рельсовых шутеров, впервые представив бегающих зомби. Сюжет игры рассказывает об агентах правительственной организации AMS, сражающихся с биогенетическими монстрами.

