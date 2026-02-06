«Сплошной восторг»: критики полюбили Mewgenics от автора The Binding of Isaac

10 февраля состоится релиз Mewgenics — новой тактической игры от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy. Западные журналисты уже вынесли свои вердикты, и они оказались восторженными.

На агрегаторе OpenCritic средняя оценка проекта составила 90 баллов из 100. Обозреватели называют игру «шедевром», отмечая невероятную глубину боевой системы и механик разведения котов. Сочетание наследования генов, мутаций и бесконечных комбинаций способностей делает Mewgenics практически бесконечной.

Среди минусов выделяют перегруженный интерфейс и высокий порог вхождения для новичков, незнакомых со специфическим стилем автора. Также некоторых отпугнул «чернушный» юмор, характерный для работ Макмиллена.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Mewgenics:

Это фантастическая тактическая RPG, которая легко затянет вас на сотню часов. Как только вам покажется, что вы всё поняли, игра подкинет что-то совершенно неожиданное и до смешного отвратительное.

Mewgenics предлагает больше глубины и изобретательности, чем любая стратегия, в которую я играл за последние годы. Но юмор здесь специфический, на любителя.

Это настоящий магнум опус Эдмунда Макмиллена и Тайлера Глэйла. Безумно глубокая, аддиктивная игра с умопомрачительным количеством контента.

Только Макмиллен способен взять концепцию кошачьего скрещивания и превратить её в отполированный, глубокий инди-хит. Если вы перевариваете этот стиль юмора, готовьтесь к пиршеству на долгие месяцы.