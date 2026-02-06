Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Сплошной восторг»: критики полюбили Mewgenics от автора The Binding of Isaac

«Сплошной восторг»: критики полюбили Mewgenics от автора The Binding of Isaac
Комментарии

10 февраля состоится релиз Mewgenics — новой тактической игры от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy. Западные журналисты уже вынесли свои вердикты, и они оказались восторженными.

На агрегаторе OpenCritic средняя оценка проекта составила 90 баллов из 100. Обозреватели называют игру «шедевром», отмечая невероятную глубину боевой системы и механик разведения котов. Сочетание наследования генов, мутаций и бесконечных комбинаций способностей делает Mewgenics практически бесконечной.

Среди минусов выделяют перегруженный интерфейс и высокий порог вхождения для новичков, незнакомых со специфическим стилем автора. Также некоторых отпугнул «чернушный» юмор, характерный для работ Макмиллена.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Mewgenics:

Это фантастическая тактическая RPG, которая легко затянет вас на сотню часов. Как только вам покажется, что вы всё поняли, игра подкинет что-то совершенно неожиданное и до смешного отвратительное.
Mewgenics предлагает больше глубины и изобретательности, чем любая стратегия, в которую я играл за последние годы. Но юмор здесь специфический, на любителя.
Это настоящий магнум опус Эдмунда Макмиллена и Тайлера Глэйла. Безумно глубокая, аддиктивная игра с умопомрачительным количеством контента.
Только Макмиллен способен взять концепцию кошачьего скрещивания и превратить её в отполированный, глубокий инди-хит. Если вы перевариваете этот стиль юмора, готовьтесь к пиршеству на долгие месяцы.
Материалы по теме
Фото
«Лучшая игра Team Ninja в духе Elden Ring»: критики высоко оценили экшен Nioh 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android