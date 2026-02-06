В ремейке «Готики» монстры будут охотиться друг на друга — новые детали RPG

Студия Alkimia Interactive выпустила пятый дневник разработки ремейка «Готики». Ролик посвятили наполнению игрового мира, а в финале видео авторы намекнули, что точная дата релиза будет объявлена уже в ближайшее время.

Разработчики рассказали о создании живой экосистемы Долины Рудников. Монстры больше не привязаны к жёстким скриптам — они активно взаимодействуют друг с другом, сражаются за территорию и охотятся на более слабых существ.

При работе над визуальным стилем команда использовала официальные артбуки Gothic 3 и фанатское творчество. Персонажей разделили на категории важности: ключевые герои получили детальную проработку внешности. Для создания уникальных татуировок Братства Спящего студия привлекла реального тату-мастера.

Релиз ремейка ожидается в начале 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.