FURIA побеждает Aurora Gaming и отправляется в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2

FURIA Esports пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2, обыграв Aurora Gaming в четвертьфинале турнира. Встреча завершилась сухой победой коллектива Габриэля FalleN Толедо со счётом 2:0 — 13-7 на Dust ll и 13-4 на Mirage.

Поражение стало для Aurora последним на чемпионате. Команда под руководством Энжина MAJ3R Купели завершила выступление, заняв 5–6-е место и заработав $ 40 тыс. В полуфинале FURIA предстоит встретиться с Team Spirit.

Игровой день продолжит матч G2 Esports — MOUZ, который запланирован на 6 февраля и начнётся в 21:00 мск.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.