«Какой стыд»: Ксения Собчак — о запрете Нурлану Сабурову на въезд в Россию

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с запретом въезда в Россию для стендап-комика Нурлана Сабурова.

В своём телеграм-канале она назвала массовую критику артиста «синхронным мочиловом» и осудила действия таблоидов, которые начали «копаться» в личной жизни его семьи.

Ежу понятно, что депортация Сабурова на 50 лет имеет скрытые и либо экономические, либо политизированные корни, но вслух никто ничего не озвучивал… До жены уже докопались, ах, сумочку за 40 тысяч продаёт. Во-первых, для сумочки это недорого. Во-вторых, Нурлан Сабуров — богатый человек, долларовый миллионер. Неужели кто-то думает, что он не может жене сумку купить?

6 февраля сообщалось, что Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково. Причиной запрета на въезд названы нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.