Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Какой стыд»: Ксения Собчак — о запрете Нурлану Сабурову на въезд в Россию

«Какой стыд»: Ксения Собчак — о запрете Нурлану Сабурову на въезд в Россию
Комментарии

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с запретом въезда в Россию для стендап-комика Нурлана Сабурова.

В своём телеграм-канале она назвала массовую критику артиста «синхронным мочиловом» и осудила действия таблоидов, которые начали «копаться» в личной жизни его семьи.

Ежу понятно, что депортация Сабурова на 50 лет имеет скрытые и либо экономические, либо политизированные корни, но вслух никто ничего не озвучивал… До жены уже докопались, ах, сумочку за 40 тысяч продаёт. Во-первых, для сумочки это недорого. Во-вторых, Нурлан Сабуров — богатый человек, долларовый миллионер. Неужели кто-то думает, что он не может жене сумку купить?

6 февраля сообщалось, что Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково. Причиной запрета на въезд названы нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.

Материалы по теме
«На меня обрушилась реальность»: Илья Макаров — о запрете въезда Нурлану Сабурову в Россию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android