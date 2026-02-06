«Мы вернёмся как можно быстрее»: Джонатан Нолан — о третьем сезоне «Фоллаута»

Продюсер и режиссёр сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан подтвердил, что работа над продолжением шоу не заставит себя долго ждать.

Нолан подчеркнул, что авторы проекта стремятся избежать длительных перерывов между релизами.

Мне жаль, что перерывы между сезонами на телевидении становятся всё дольше и дольше. Мы не хотим, чтобы сериал потерял свою динамику, поэтому мы полны решимости как можно быстрее вернуться в эфир.

Для реализации этих планов съёмки третьего сезона начнутся уже в мае 2026 года в Санта-Кларите, Калифорния. Создатели стремятся сохранить интерес аудитории после финала второй главы истории.