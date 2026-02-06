Скидки
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Dupreeh усомнился в возможном трансфере Perfecto в BC.Game по CS 2

Бывший профессиональный игрок в CS 2 Питер dupreeh Расмуссен высказался о вероятном переходе российского киберспортсмена Ильи Perfecto Залуцкого в BC.Game, где выступает Александр s1mple Костылев. По мнению датчанина, подобный трансфер может стать ошибочным решением.

Питер dupreeh Расмуссен заявил:

Я бы не пытался брать людей только из-за их имён. Я думаю, это была бы самая большая ошибка, особенно с учётом того, куда движется игра сейчас. Я не говорю, что с Perfecto всё кончено. Просто вся эта история с s1mple-electroNic уже не выглядит чем-то особенным, ведь сейчас не 2021 год.

4 февраля Virtus.pro объявила о переводе Perfecto в запас, отметив готовность рассмотреть предложения по его трансферу. На данный момент неизвестно, где Залуцкий продолжит карьеру, однако в сообществе активно обсуждается возможный переход игрока в BC.Game.

HeavyGod объяснил, откуда берётся токсичность s1mple
