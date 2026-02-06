Скидки
«Я просто подожду»: в «Человеке-пауке 4» всё же не появится Кингпин из «Сорвиголовы»

«Я просто подожду»: в «Человеке-пауке 4» всё же не появится Кингпин из «Сорвиголовы»
Винсент Д'Онофрио, исполняющий роль Кингпина в киновселенной Marvel, опроверг слухи о своём участии в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». По словам актёра, главной преградой стали юридические сложности.

Несмотря на то что по сюжету сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Уилсон Фиск становится мэром Нью-Йорка, что логично связывает его с миром Питера Паркера, кроссовера пока не планируется.

Нет. Я думаю, что просто подожду, пока они получат права на моего персонажа и вставят меня в один из этих фильмов. А потом я уже разберусь со всем остальным.

Появление персонажей Marvel в фильмах Sony требует заключения отдельных контрактов, которых пока не существует. При этом в «Человеке-пауке 4» уже подтверждено участие Марка Руффало (Халк) и Джона Бернтала (Каратель).

