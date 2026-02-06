«Невероятное достижение»: Джонатан Нолан посмотрел «Одиссею» Кристофера Нолана

Продюсер сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан рассказал, что уже посмотрел новый фильм своего брата Кристофера Нолана «Одиссея».

Джонатан высоко оценил картину, назвав её «потрясающей». Он отметил, что с юности увлекался поэмами Гомера и обсуждал с братом концепцию будущей экранизации.

Это потрясающе. Это невероятное достижение… В молодости я был очарован «Илиадой» и «Одиссеей», и у нас с Крисом было несколько интересных разговоров о том, в каком направлении он двигается. Это впечатляющий фильм.

Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года. Сюжет ленты расскажет о долгом возвращении царя Итаки домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. В звёздный актёрский состав также вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон.