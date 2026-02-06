Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Четвертьфиналы. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Невероятное достижение»: Джонатан Нолан посмотрел «Одиссею» Кристофера Нолана

«Невероятное достижение»: Джонатан Нолан посмотрел «Одиссею» Кристофера Нолана
Комментарии

Продюсер сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан рассказал, что уже посмотрел новый фильм своего брата Кристофера Нолана «Одиссея».

Джонатан высоко оценил картину, назвав её «потрясающей». Он отметил, что с юности увлекался поэмами Гомера и обсуждал с братом концепцию будущей экранизации.

Это потрясающе. Это невероятное достижение… В молодости я был очарован «Илиадой» и «Одиссеей», и у нас с Крисом было несколько интересных разговоров о том, в каком направлении он двигается. Это впечатляющий фильм.

Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года. Сюжет ленты расскажет о долгом возвращении царя Итаки домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. В звёздный актёрский состав также вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон.

Материалы по теме
«Это невероятный опыт»: Роберт Паттинсон — о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android