MOUZ выбила G2 и ворвалась в топ-4 IEM Krakow — дальше матч с Vitality

MOUZ уверенно пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2, не оставив шансов G2 Esports в четвертьфинальном противостоянии. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 16-13 на Overpass и 13-7 на Dust ll. Команда Людвига Brollan Бролина грамотно провела ключевые отрезки карт и не позволила сопернику навязать борьбу в решающие моменты.

В следующем раунде турнира MOUZ сразится с Team Vitality. Ранее путёвку в полуфинал также оформила FURIA Esports.

Для G2 Esports поражение стало концом выступления на чемпионате. Коллектив Неманьи huNter- Ковача занял 5–6-е место и заработал $ 40 тыс. призовых.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а решающие матчи турнира обещают стать одними из самых напряжённых в сезоне.