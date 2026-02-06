Скидки
MOUZ выбила G2 и ворвалась в топ-4 IEM Krakow — дальше матч с Vitality
Комментарии

MOUZ уверенно пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2, не оставив шансов G2 Esports в четвертьфинальном противостоянии. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 16-13 на Overpass и 13-7 на Dust ll. Команда Людвига Brollan Бролина грамотно провела ключевые отрезки карт и не позволила сопернику навязать борьбу в решающие моменты.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . 1/4 финала
06 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
G2 Esports
Окончен
0 : 2
MOUZ

В следующем раунде турнира MOUZ сразится с Team Vitality. Ранее путёвку в полуфинал также оформила FURIA Esports.

Для G2 Esports поражение стало концом выступления на чемпионате. Коллектив Неманьи huNter- Ковача занял 5–6-е место и заработал $ 40 тыс. призовых.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а решающие матчи турнира обещают стать одними из самых напряжённых в сезоне.

