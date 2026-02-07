Скидки
Сериал Трёшка от СТС (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Трёшка»
2 февраля состоялась премьера комедийного сериала «Трёшка». Шоу рассказывает историю 35-летней Даши, которая живёт в трёхкомнатной квартире вместе с родителями, младшей сестрой и внезапно вернувшимся в семью бывшим мужем. Героям предстоит ужиться сразу вдевятером, несмотря на разногласия.

Всего в первый сезон проекта войдёт 16 серий — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 12 февраля.

Расписание выхода сериала «Трёшка»

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 февраля
2-я серия2 февраля
3-я серия2 февраля
4-я серия3 февраля
5-я серия3 февраля
6-я серия3 февраля
7-я серия4 февраля
8-я серия4 февраля
9-я серия5 февраля
10-я серия5 февраля
11-я серия9 февраля
12-я серия9 февраля
13-я серия10 февраля
14-я серия10 февраля
15-я серия11 февраля
16-я серия12 февраля
