Расписание выхода комедийного сериала «Трёшка»

2 февраля состоялась премьера комедийного сериала «Трёшка». Шоу рассказывает историю 35-летней Даши, которая живёт в трёхкомнатной квартире вместе с родителями, младшей сестрой и внезапно вернувшимся в семью бывшим мужем. Героям предстоит ужиться сразу вдевятером, несмотря на разногласия.

Всего в первый сезон проекта войдёт 16 серий — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 12 февраля.

Расписание выхода сериала «Трёшка»