Расписание выхода комедийного сериала «Трёшка»

2 февраля состоялась премьера комедийного сериала «Трёшка». Шоу рассказывает историю 35-летней Даши, которая живёт в трёхкомнатной квартире вместе с родителями, младшей сестрой и внезапно вернувшимся в семью бывшим мужем. Героям предстоит ужиться сразу вдевятером, несмотря на разногласия.
Всего в первый сезон проекта войдёт 16 серий — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 12 февраля.
Расписание выхода сериала «Трёшка»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 февраля
|2-я серия
|2 февраля
|3-я серия
|2 февраля
|4-я серия
|3 февраля
|5-я серия
|3 февраля
|6-я серия
|3 февраля
|7-я серия
|4 февраля
|8-я серия
|4 февраля
|9-я серия
|5 февраля
|10-я серия
|5 февраля
|11-я серия
|9 февраля
|12-я серия
|9 февраля
|13-я серия
|10 февраля
|14-я серия
|10 февраля
|15-я серия
|11 февраля
|16-я серия
|12 февраля
