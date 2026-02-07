Скидки
Epic Games поймала хакера в Fortnite и заставила его публично извиниться

Epic Games поймала хакера в Fortnite и заставила его публично извиниться
Комментарии

Компания Epic Games отчиталась о поимке злоумышленника, который систематически нарушал правила «королевской битвы» Fortnite. Хакер под ником ELVARFN использовал читы, а также организовывал DDoS-атаки на серверы, мешая другим игрокам.

Разработчики не только навсегда заблокировали нарушителя во всех своих сервисах и применили к нему юридические меры, но и добились публичного раскаяния.

Я хочу попросить прощения у сообщества Fortnite за использование читов и проведение DDoS-атак на серверы, которые были направлены против игроков и нарушали ход матчей. Я понимаю, что это поведение противозаконно и нарушает правила игры. Я забанен в Fortnite и всех сервисах Epic и никогда больше не буду жульничать или координировать атаки.
В Fortnite появятся Кафка и Блэйд из Honkai: Star Rail
