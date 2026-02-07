Скидки
Милли Олкок и Норман Ридус сыграют в хорроре от режиссёра «13 убийц»

Милли Олкок и Норман Ридус сыграют в хорроре от режиссёра «13 убийц»
Комментарии

Милли Олкок, известная по сериалу «Дом Дракона» и предстоящему фильму «Супергёрл», и звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус пополнили каст нового хоррора от японского постановщика Такаси Миике.

Главную роль в картине исполнит популярная певица Charli XCX, которая также выступит продюсером ленты. Сюжет фильма, пока известного под рабочим названием «Безымянный проект в Киото», расскажет о трёх друзьях, встретившихся на отдыхе в Японии. Их отпуск превращается в кошмар, когда в героиню Charli XCX вселяется злой дух.

В актёрский состав также вошли Сё Касамацу и Кико Мидзухара. Сценарий написал Росс Эванс. Съёмки начнутся в этом году в Японии.

