Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рон Перлман может получить важную роль в третьем сезоне «Фоллаута»

Рон Перлман может получить важную роль в третьем сезоне «Фоллаута»
Комментарии

Камео Рона Перлмана во втором сезоне сериала «Фоллаут» может перерасти в полноценную роль. Об этом в интервью The Direct сообщила шоураннер и сценарист проекта Женева Робертсон-Дуорет.

Актёр появился в шестом эпизоде шоу в образе супермутанта, спасающего Гуля. Несмотря на краткость сцены, создатели планируют развивать линию этого героя.

Я всегда воспринимала его как очень важного персонажа. Мы по-прежнему надеемся, что у нас будет возможность продолжить эту историю… Несмотря на то что в этом сезоне он появляется всего в одной сцене, я надеюсь, зрители понимают: в нашем представлении он — гораздо более значимая фигура в этом мире.

Шоураннер также намекнула на возможное появление других отделений Братства Стали, в частности из региона Содружества из Fallout 4. По её словам, Братство обладает высокой мобильностью, а отделение в Содружестве располагает самыми продвинутыми технологиями.

Материалы по теме
«Мы вернёмся как можно быстрее»: Джонатан Нолан — о третьем сезоне «Фоллаута»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android