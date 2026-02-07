Скидки
Sony работает над мультфильмом по «Охотникам за привидениями» — инсайдер

Студия Sony Pictures Animation запустила в активное производство полнометражный анимационный фильм во вселенной «Охотников за привидениями», сообщил журналист Джефф Снейдер.

Сценаристом мультфильма назначен Сэм Джарвис, работавший над сериалом «Куколка». Картина станет эксклюзивом стриминговой платформы Netflix.

Детали сюжета, а также информация о том, будет ли мультфильм связан с классической дилогией или будет основан на новой истории, пока не раскрываются.

Последний проект по франшизе, «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», вышел в 2024 году и собрал $ 200 млн при бюджете в $ 100 млн. Ранее говорилось о разработке продолжения фильма, однако с тех пор новая информация не появлялась.

