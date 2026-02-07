Скидки
Все новости
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
Остин Батлер сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в байопике от режиссёра «Конклава»

Остин Батлер сыграет велогонщика Лэнса Армстронга в байопике от режиссёра «Конклава»
Комментарии

Звезда «Элвиса» и «Дюны: Часть вторая» Остин Батлер сыграет главную роль в биографической драме о знаменитом велогонщике Лэнсе Армстронге. Режиссёром проекта назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «На Западном фронте без перемен» и «Конклав».

Сценарий картины написал Зак Бэйлин («Король Ричард»). Фильм расскажет о драматичном пути спортсмена: от борьбы с раком и семи побед на «Тур де Франс» до громкого допингового скандала, разрушившего его карьеру. Журналисты описывают проект как смесь «Формулы-1», «Бешеного быка» и «Волка с Уолл-стрит».

Производство ведётся с полного согласия самого Армстронга, который участвует в работе над фильмом, хотя официально в титрах указан не будет.

