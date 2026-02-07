«Воплощение токсичной маскулинности»: Трэвис Найт — о Скелеторе во «Властелинах вселенной»

Режиссёр Трэвис Найт рассказал о создании образа главного злодея в фильме «Властелины вселенной». Роль Скелетора озвучит Джаред Лето, который, по словам постановщика, получил полную творческую свободу.

Найт отметил, что актёр сам вызвался сыграть персонажа и смог создать уникальную версию культового антагониста.

Он выглядел круто, был страшным, забавным и неуверенным в себе… И в итоге мы остановились на чём-то, чем я действительно доволен. Скелетор — это своего рода воплощение токсичной маскулинности.

Лента повествует о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби».