Прохождение Resident Evil Requiem займёт около 15-20 часов

Продюсер хоррора Resident Evil Requiem Масато Кумазава раскрыл примерную продолжительность игры. По его словам, новинка будет сопоставима по времени прохождения с ремейком Resident Evil 4.

В среднем завершение сюжетной кампании обновлённой «четвёрки» занимает у игроков от 15 до 20 часов. Это делает Requiem одной из самых масштабных частей франшизы, превосходящей по длительности Resident Evil Village (10-12 часов) и Resident Evil 7 (9-11 часов).

В новой части предстоит играть за двух протагонистов — Леона Кеннеди и Грейс, каждому из которых отведено примерно поровну экранного времени. Также разработчики реализовали возможность переключения камеры между видами от первого и третьего лица.

Релиз состоится 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.