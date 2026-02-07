Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Они нормализуют насилие»: Эммануэль Макрон допустил запрет жестоких видеоигр во Франции

«Они нормализуют насилие»: Эммануэль Макрон допустил запрет жестоких видеоигр во Франции
Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном запрете видеоигр, содержащих сцены насилия. В интервью изданию Brut политик сообщил, что правительство намерено изучить влияние такого контента на психику детей и подростков.

По мнению Макрона, жестокие игры искажают восприятие реальности и могут подталкивать молодёжь к преступлениям. Он отметил, что многочасовые игровые сессии приводят к потере самоконтроля в реальной жизни.

Это плохо для ваших детей, позволять им проводить часы за насильственными видеоиграми, которые приучают их к насилию. Есть видеоигры, которые иногда даже имеют образовательный аспект и являются полезными, но очевидно, что существуют насильственные видеоигры, которые вызывают волнение и зависимость, когда молодые люди и подростки проводят часы за ними и иногда не спят. Поэтому мы видим нарушения сна и другие проблемы.

Для научной оценки ситуации Национальный совет по ИИ проведёт специальное исследование. Его результаты ожидаются в мае или июне, после чего власти примут решение о введении ограничений.

Материалы по теме
Авторов Clair Obscur: Expedition 33 наградили Орденом искусств во Франции
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android