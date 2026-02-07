«Они нормализуют насилие»: Эммануэль Макрон допустил запрет жестоких видеоигр во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном запрете видеоигр, содержащих сцены насилия. В интервью изданию Brut политик сообщил, что правительство намерено изучить влияние такого контента на психику детей и подростков.

По мнению Макрона, жестокие игры искажают восприятие реальности и могут подталкивать молодёжь к преступлениям. Он отметил, что многочасовые игровые сессии приводят к потере самоконтроля в реальной жизни.

Это плохо для ваших детей, позволять им проводить часы за насильственными видеоиграми, которые приучают их к насилию. Есть видеоигры, которые иногда даже имеют образовательный аспект и являются полезными, но очевидно, что существуют насильственные видеоигры, которые вызывают волнение и зависимость, когда молодые люди и подростки проводят часы за ними и иногда не спят. Поэтому мы видим нарушения сна и другие проблемы.

Для научной оценки ситуации Национальный совет по ИИ проведёт специальное исследование. Его результаты ожидаются в мае или июне, после чего власти примут решение о введении ограничений.