В «Телеграме» полностью обновили дизайн на Android

Мессенджер Telegram получил обновление до версии 12.4. Главным изменением стал полный редизайн приложения для Android: привычное боковое меню заменили на нижнюю панель в стиле iOS, а интерфейс получил скруглённые углы и эффект «жидкого стекла».

Ещё одной важной новинкой стала функция создания редких подарков. Теперь пользователи могут объединять до четырёх предметов из одной коллекции, чтобы получить более ценный экземпляр. Однако процесс сопряжён с риском: при неудаче исходные подарки могут «сгореть» и исчезнуть навсегда.

Кроме того, разработчики вернули кнопку прикрепления файлов в основное меню, добавили возможность входить в групповые звонки с выключенным микрофоном и улучшили систему безопасности при использовании прокси-ссылок. Официально функция крафтинга заработает чуть позже.