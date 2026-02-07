Скидки
По «RRR: Рядом ревёт революция» могут выпустить аниме

По «RRR: Рядом ревёт революция» могут выпустить аниме
Комментарии

Индийский постановщик С. С. Раджамули, автор блокбастера «RRR: Рядом ревёт революция», рассматривает возможность адаптации своего хита в формате аниме. Режиссёр сообщил, что уже ведёт переговоры с несколькими японскими студиями.

Раджамули надеется анонсировать проект в ближайшем будущем, называя его «крутым продолжением RRR». Интерес к жанру у постановщика появился недавно после просмотра популярных сериалов, таких как «Клинок, рассекающий демонов» и «Атака титанов».

Это открыло для меня новые способы рассказывать истории более агрессивно и впечатляюще. Как ошеломить аудиторию неожиданными моментами, добавив к этому много эмоций.
