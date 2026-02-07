Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие игры в истории: Зельда, Тетрис, Одни из нас и другие

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — лучшая игра в истории по версии 140 изданий
Комментарии

Портал Acclaimed Video Games опубликовал сводный рейтинг самых признанных видеоигр всех времён. Лидером списка стал приключенческий экшен The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Для составления топа авторы проанализировали 904 различных списка лучших игр от 141 профильного издания, включая IGN, Rolling Stone, Bloomberg, Edge и Polygon. Вместо традиционного начисления очков за занятые места использовалась сложная система прямого сопоставления проектов при их пересечении в чартах. Также алгоритм учитывал «вес» и авторитетность каждого издания.

Второе место в итоговом зачёте заняла головоломка Tetris, а замыкает тройку лидеров экшен The Last of Us. В десятку также вошли Half-Life 2, «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Resident Evil 4.

Топ-50 лучших игр в истории:

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
  2. Tetris (1985)
  3. The Last of Us (2013)
  4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
  5. Half-Life 2 (2004)
  6. The Witcher III: Wild Hunt (2015)
  7. Super Mario 64 (1996)
  8. Resident Evil 4 (2005)
  9. The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991)
  10. Super Mario World (1990)
  11. Shadow of the Colossus (2005)
  12. Mass Effect 2 (2010)
  13. BioShock (2007)
  14. Final Fantasy VII (1997)
  15. Portal 2 (2011)
  16. Elden Ring (2022)
  17. Doom (1993)
  18. World of Warcraft (2004)
  19. Grand Theft Auto V (2013)
  20. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
  21. Super Metroid (1994)
  22. Red Dead Redemption (2010)
  23. Street Fighter II (1991)
  24. Portal (2007)
  25. Metal Gear Solid (1998)
  26. Super Mario Bros. 3 (1988)
  27. Dark Souls (2011)
  28. Halo: Combat Evolved (2001)
  29. God of War (2018)
  30. Chrono Trigger (1995)
  31. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
  32. Castlevania: Symphony of the Night (1997)
  33. Bloodborne (2015)
  34. Half-Life (1998)
  35. GoldenEye 007 (1997)
  36. Uncharted 2: Among Thieves (2009)
  37. Deus Ex (2000)
  38. Red Dead Redemption 2 (2018)
  39. Minecraft (2011)
  40. Metroid Prime (2002)
  41. Journey (2012)
  42. Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)
  43. StarCraft (1998)
  44. Silent Hill 2 (2001)
  45. Hades (2020)
  46. Final Fantasy VI (1994)
  47. Diablo II (2000)
  48. Super Mario Odyssey (2017)
  49. Super Mario Kart (1992)
  50. Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android