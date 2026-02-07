Скидки
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
17:45 Мск
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сыграет в ромкоме Goodbye Girl

Актриса Наталия Дайер, известная по роли Нэнси Уилер в сериале «Очень странные дела», присоединилась к касту романтической комедии Goodbye Girl от Amazon MGM Studios. Это первый новый проект артистки после завершения съёмок в финальном сезоне хита Netflix.

Детали роли Дайер пока держатся в секрете. Главные роли в картине исполнят Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Коул Спроус («Ривердейл»). Сюжет расскажет о профессиональной «разлучнице» Джесс, которую нанимает невеста, чтобы сорвать собственную свадьбу. В процессе выполнения задания героиня неожиданно влюбляется в жениха.

Режиссёром ленты выступит Оран Зигман. Сценарий написали Даниэль Гувер и Дэвид Монахэн. Съёмки фильма уже стартовали в Новом Орлеане на этой неделе.

