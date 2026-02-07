Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Капкана» снимет продолжение фильма «Акулы в Париже»

Режиссёр «Капкана» снимет продолжение фильма «Акулы в Париже»
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix запустил в разработку продолжение успешного французского хоррора «Акулы в Париже». Режиссёром второй части назначен Александр Ажа, известный по фильмам «У холмов есть глаза», «Зеркала» и «Капкан».

Постановщик оригинала Ксавье Жанс не вернётся к работе над сиквелом по неизвестным причинам. Ожидается, что исполнительница главной роли Беренис Бежо вновь сыграет морского биолога, противостоящего мутантам-хищникам.

Оригинальная картина вышла в 2024 году и стала одним из самых просматриваемых фильмов на платформе. Сюжет рассказывал о появлении гигантской акулы в водах Сены накануне соревнований по триатлону.

Для Александра Ажа это не первый опыт работы с «водными» монстрами. В 2010 году он выпустил комедийный хоррор «Пираньи 3D», а в 2019-м — триллер «Капкан» о борьбе с крокодилами во время урагана.

Материалы по теме
Фильм «Годзилла: Минус ноль» выйдет 6 ноября — это продолжение «Минус один» 2023 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android