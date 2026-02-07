Скидки
Вышел трейлер полнометражного фильма «Синяя тюрьма: Блю Лок» — премьера 7 августа

Вышел трейлер полнометражного фильма «Синяя тюрьма: Блю Лок» — премьера 7 августа


Кинокомпания Toho представила первый трейлер полнометражной экранизации популярной манги и аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». Премьера фильма в Японии состоится 7 августа 2026 года и будет приурочена к проведению чемпионата мира по футболу.

Видео доступно на YouTube-канале Toho. Права принадлежат Toho.

Сюжет картины повторяет завязку оригинала: правительство Японии инициирует секретный проект «Синяя тюрьма», в рамках которого 300 талантливых молодых нападающих соревнуются в закрытом комплексе. Цель эксперимента — воспитать идеального страйкера, способного привести национальную сборную к победе на мундиале.

Производством ленты занимается студия CREDEUS. Режиссёром выступил Юсукэ Таки, а сценарий подготовил Тэцуо Камата. Для максимальной достоверности актёры проходили интенсивные футбольные тренировки под руководством профессионалов в течение полутора лет.

