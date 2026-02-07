Скидки
Авторы Helldivers 2 намекнули на скорый штурм Киберстана и возвращение Киборгов

Авторы Helldivers 2 намекнули на скорый штурм Киберстана и возвращение Киборгов
Комментарии

Студия Arrowhead Game Studios опубликовала новый ролик Helldivers 2, в котором впервые продемонстрировала Киберстан — родину фракции Автоматонов. Видео стало кульминацией недавней тизер-кампании, намекающей на скорое масштабное вторжение на планету.

Видео доступно на YouTube-канале Helldivers 2. Права принадлежат Arrowhead Game Studios.

В последние дни разработчики активно подогревали интерес аудитории: социальные сети игры «взломали» роботы, публикующие сообщения с призывами остановить войну и проявить эмпатию. Также был показан пропагандистский ролик, где Адские десантники выставлены агрессорами.

Игроки предполагают, что операция по захвату Киберстана стартует уже на следующей неделе и станет ключевым сюжетным событием. Комьюнити также ожидает возвращения Киборгов — создателей Автоматонов, известных по первой части серии.

