Онлайн Nioh 3 достиг 80 тысяч игроков — это рекорд для издателя

Ролевой экшен Nioh 3 показал лучший старт среди всех проектов издательства Koei Tecmo в Steam. Пиковый онлайн новинки достиг отметки в 80 тыс. игроков.

Триквелу удалось превзойти предыдущего лидера — экшен Wo Long: Fallen Dynasty, который на релизе привлёк 75 тыс. игроков. Третье место в рейтинге самых популярных игр компании занимает Dynasty Warriors Origins с результатом 69 тыс. человек. Для сравнения — пиковый онлайн Nioh 2 составлял 42 тыс. игроков.

Nioh 3 вышла 6 февраля на ПК и PlayStation 5. Критики высоко оценили проект, отметив масштабный открытый мир и глубокую боевую систему, назвав его одной из лучших работ студии Team Ninja.