Автор «Рыцаря Семи Королевств» объяснил 30-минутный хронометраж серий

Шоураннер сериала «Рыцарь Семи Королевств» Айра Паркер прокомментировал решение сделать эпизоды нового спин-оффа «Игры престолов» короткими — около 30 минут.

Паркер отметил, что руководство HBO проявило гибкость, позволив авторам отойти от привычного часового формата, характерного для основной саги.

Изначально я предполагал, что речь пойдёт о 10 эпизодах по часу, как в любом сезоне «Игры престолов». Но возможность сделать шесть серий по 30 минут позволяет нам быть более компактными и создать для зрителя настоящее удовольствие. Надеюсь, это не наскучит и сделает просмотр ещё более приятным.

Сюжет спин-оффа основан на цикле повестей Джорджа Р. Р. Мартина о странствующем рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, будущем короле Эйгоне V Таргариене.