Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

All Gamers с россиянином f4ngeer стала первым участником Valorant Masters Santiago 2026

All Gamers с россиянином f4ngeer стала первым участником Valorant Masters Santiago 2026
Комментарии

Киберспортивная команда All Gamers стала первым участником турнира Valorant Masters Santiago 2026. В составе коллектива выступает российский игрок Роман f4ngeer Смирнов.

В финале китайской квалификации All Gamers одержала победу над XLG Esports со счётом 3:2. Матч прошёл в напряжённой борьбе: AG забрала карты Pearl (13:5) и Split (13:11), уступила на Bind (7:13) и Abyss (6:13), но смогла вырвать победу на решающей Haven (13:10).

Турнир Valorant Masters Santiago 2026 пройдёт в Чили с 28 февраля по 15 марта. В соревновании примут участие 12 лучших команд мира, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
NRG возглавила мировой рейтинг команд по Valorant — Riot обновила топ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android