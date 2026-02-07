All Gamers с россиянином f4ngeer стала первым участником Valorant Masters Santiago 2026

Киберспортивная команда All Gamers стала первым участником турнира Valorant Masters Santiago 2026. В составе коллектива выступает российский игрок Роман f4ngeer Смирнов.
В финале китайской квалификации All Gamers одержала победу над XLG Esports со счётом 3:2. Матч прошёл в напряжённой борьбе: AG забрала карты Pearl (13:5) и Split (13:11), уступила на Bind (7:13) и Abyss (6:13), но смогла вырвать победу на решающей Haven (13:10).
Турнир Valorant Masters Santiago 2026 пройдёт в Чили с 28 февраля по 15 марта. В соревновании примут участие 12 лучших команд мира, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.