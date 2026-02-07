FURIA выбила Team Spirit с IEM Krakow 2026 по CS 2

FURIA Esports пробилась в гранд-финал IEM Krakow 2026, одолев Team Spirit в напряжённом полуфинале плей-офф по CS 2.

Встреча завершилась со счётом 2:1 — бразильский коллектив оказался сильнее на Mirage (16-13), уступил на Dust ll (8-13), а решающую точку поставил на Nuke (13-7).

Команда Данила molodoy Голубенко продемонстрировала характер и хладнокровие в ключевых раундах, обеспечив себе путёвку в главный матч турнира. Для Team Spirit борьба за титул на этом завершена — коллектив Бориса magixx Воробьёва продолжит выступление в матче за третье место. Их соперником станет проигравший в противостоянии Team Vitality и MOUZ.

Противостояние между командами Матье ZywOo Эрбо и Людвига Brollan Бролина продолжит игровой день.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Лучшие команды мира ведут борьбу за чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1 млн.