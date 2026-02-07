Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Полуфиналы. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valorant станет частью Esports Nations Cup 2026 — инсайдеры

Valorant станет частью Esports Nations Cup 2026 — инсайдеры
Комментарии

Шутер Valorant станет одной из дисциплин турнира Esports Nations Cup 2026, сообщают инсайдеры. Ивент пройдёт в ноябре 2026 года в Саудовской Аравии под эгидой фонда Esports World Cup Foundation.

Всего в программе заявлено 16 игр, включая Dota 2 и Mobile Legends: Bang Bang. Половина участников получит инвайты на основе рейтинга, остальные пройдут через региональные отборочные. Для сборных введут ограничение — в составе не могут быть только представители одного клуба.

Спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в Esports Nations Cup 2026, но с ограничениями, они не смогут использовать национальную символику и выступать в командных дисциплинах, за исключением индивидуальных дуэлей в формате «один на один».

Материалы по теме
All Gamers с россиянином f4ngeer стала первым участником Valorant Masters Santiago 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android