Vitality выбила MOUZ и вышла в гранд-финал IEM Krakow 2026 по CS 2

Vitality выбила MOUZ и вышла в гранд-финал IEM Krakow 2026 по CS 2
Team Vitality стала первым финалистом IEM Krakow 2026 по CS 2, уверенно переиграв MOUZ в полуфинале стадии плей-офф. Матч завершился со счётом 2:0: на Nuke команда Матье ZywOo Эрбо взяла верх со счётом 13-7, а на Dust ll не оставила сопернику шансов — 13-6.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 22:10 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
MOUZ

Благодаря этой победе Vitality оформила выход в решающий матч турнира, где 8 февраля в 19:00 мск сразится с FURIA Esports.

MOUZ, за которую выступает Людвиг Brollan Бролин, продолжит борьбу на турнире в матче за третье место. Их соперником станет Team Spirit.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

