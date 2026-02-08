Vitality выбила MOUZ и вышла в гранд-финал IEM Krakow 2026 по CS 2

Team Vitality стала первым финалистом IEM Krakow 2026 по CS 2, уверенно переиграв MOUZ в полуфинале стадии плей-офф. Матч завершился со счётом 2:0: на Nuke команда Матье ZywOo Эрбо взяла верх со счётом 13-7, а на Dust ll не оставила сопернику шансов — 13-6.
Благодаря этой победе Vitality оформила выход в решающий матч турнира, где 8 февраля в 19:00 мск сразится с FURIA Esports.
MOUZ, за которую выступает Людвиг Brollan Бролин, продолжит борьбу на турнире в матче за третье место. Их соперником станет Team Spirit.
IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.