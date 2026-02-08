Финал между Vitality и FURIA, Spirit сыграет за бронзу — последний день IEM Krakow 2026
В воскресенье, 8 февраля, состоится финал престижного чемпионата Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2 c призовым фондом $ 1 млн. Титул разыграют европейский состав Team Vitality и FURIA Esports из Бразилии.
Права на трансляцию матчей IEM Krakow 2026 в России принадлежат Okko.
Также до финала состоится матч за третье место с участием российской Team Spirit.
Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на воскресенье, 8 февраля:
- 15:30. Матч за 3-е место, Team Spirit (Россия) — MOUZ (Европа);
- 19:00. Гранд-финал, FURIA Esports (Бразилия) — Team Vitality (Европа).
Матч за 3-е место пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), финал — best-of-5 (до трёх побед).
