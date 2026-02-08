Скидки
Сериал «Гарри Поттер» покажет сцены, которых не было в книгах

Сериал «Гарри Поттер» покажет сцены, которых не было в книгах
Исполнитель роли Драко Малфоя в грядущем сериале «Гарри Поттер» Локс Пратт раскрыл новые подробности шоу от HBO. По словам актёра, экранизация значительно расширит историю и продемонстрирует моменты, отсутствовавшие в романах Джоан Роулинг.

Уже в первом сезоне зрители смогут увидеть личную жизнь преподавателей Хогвартса и сцены в поместье Малфоев, которые глубже раскроют характер юного слизеринца.

Вы увидите всех учителей в их комнатах. Вы увидите Драко дома. Я не буду спойлерить, но есть несколько блестящих сцен, которые начинают показывать, какой он человек.

Актёр также высоко оценил работу с Джонни Флинном, играющим его отца Люциуса Малфоя, отметив «мощную ауру» коллеги и отличную «химию» на экране. Премьера сериала запланирована на 2027 год.

