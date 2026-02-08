«Лучше «Дома Дракона»: зрители в восторге от нового эпизода «Рыцаря Семи Королевств»

Четвёртая серия шоу «Рыцарь Семи Королевств» получила рекордные 9,7 балла на IMDb. Это самая высокая оценка среди всех эпизодов проектов по вселенной «Игры престолов», включая оригинальный сериал и «Дом Дракона».

Зрители называют серию лучшей во всём сезоне, отмечая идеальную адаптацию книги, мощную атмосферу и эмоциональный финал, от которого «идут мурашки». Многие сравнивают проект с первыми сезонами «Игры престолов», отмечая, что именно он является истинным наследником саги, превосходящим «Дом Дракона».

Что пишут зрители о четвёртом эпизоде:

Это чистое ощущение «Игры престолов». Если что-то и является настоящим преемником GOT, то это не «Дом Дракона», а «Рыцарь Семи Королевств». Последние минуты с классической темой вступления? Абсолютные мурашки.

Эпизод ощущается совершенно идеальным: от тщательной подготовки до глубоко удовлетворяющей развязки. Сценарий острый, эмоциональный и запоминающийся — именно то, чего заслуживает эта история.

Ностальгия по ранним сезонам «Игры престолов» вернулась. Мурашки, добро против зла, игра доброты и ужаса… Я в предвкушении каждого эпизода, как и раньше.

Да, HBO, именно так нужно адаптировать книгу. Безупречная работа, лучший эпизод на данный момент. Слово в слово, сцена за сценой — это было идеально.