Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Гранд Финал. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Визуальная новелла «Зайчик» получит полный перезапуск с новым сюжетом

Визуальная новелла «Зайчик» получит полный перезапуск с новым сюжетом
Комментарии

Создатель популярной хоррор-новеллы «Зайчик» объявил о глобальном перезапуске проекта. После анализа тысяч отзывов игроков разработчик принял решение создать «Зайчик: Ребилд».

Авторы полностью перепишут лор, сместив акцент на мистику и шаманизм, и откажутся от запутанной концепции «метавселенных». Сюжет всех пяти эпизодов свяжут единой логикой, чтобы история воспринималась цельно. Теперь для понимания происходящего игрокам не придётся открывать все концовки — ключевые тайны будут раскрываться в рамках одного прохождения.

К работе над текстом привлечён новый сценарист. Его задача — исправить недостатки оригинала, сохранив при этом атмосферу, полюбившуюся аудитории. Дата релиза обновлённой версии пока неизвестна.

Материалы по теме
В России вышла книга про создание хоррор-игр в Roblox
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android