Режиссёр «Пиратов Карибского моря» раскрыл детали отменённого фильма по BioShock

Комментарии

Постановщик Гор Вербински, снявший первые три части «Пиратов Карибского моря» и мультфильм «Ранго», поделился подробностями своей нереализованной экранизации игры BioShock.

Вербински хотел глубоко исследовать эдипов комплекс в отношениях Больших Папочек и Маленьких Сестричек, а также сохранить ключевой элемент игры — моральный выбор. Сценарий, написанный совместно с Джоном Логаном, включал обе игровые концовки, что, по задумке авторов, должно было «вынести зрителям мозг».

Я собирался оставить жёсткий рейтинг R… У нас были отличные дизайны Больших Папочек и всей этой безумной подводной арт-деко эстетики. Но студия испугалась бюджета в $ 200 млн для взрослого фильма, особенно после слабых сборов «Хранителей».

Режиссёр отметил, что ему предлагали снять картину с меньшим бюджетом ($ 80 млн) и «детским» рейтингом PG-13, но он отказался идти на компромиссы. Сейчас экранизацией BioShock занимается Netflix, однако проект столкнулся с сокращением финансирования.

Комментарии
