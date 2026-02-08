Скидки
IEM Krakow. Гранд Финал. День 10
Смотреть трансляцию
Более 400 тыс. ПК заражены новым вирусом через пиратские копии популярных игр

Специалисты по кибербезопасности из компании Cyderes выявили масштабную угрозу для любителей нелицензионных игр. Во взломанных копиях популярных хитов, таких как Far Cry, Need for Speed, FIFA и Assassin’s Creed, обнаружен вирус RenEngine Loader.

Вредоносная программа активна с апреля 2025 года и уже заразила более 400 тыс. компьютеров, включая устройства пользователей из России. Вирус маскируется под легальные файлы установки и загружает на ПК стилер, который крадёт пароли, данные банковских карт и криптокошельков.

Сами игры при этом работают без сбоев, что усложняет обнаружение угрозы. Ежедневно жертвами хакеров становятся до 10 тыс. человек.

