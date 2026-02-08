Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow. Гранд Финал. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер аниме «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения» — премьера осенью

Вышел трейлер аниме «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения» — премьера осенью
Комментарии

Компания Kadokawa опубликовала дебютный тизер-трейлер полнометражного аниме «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения». Премьера запланирована на осень 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Kadokawa. Права принадлежат Kadokawa.

Лента станет первой частью новой кинотрилогии, которая продолжит сюжет двух сезонов оригинального сериала. Рико, Рег и Наначи продолжат спуск в глубины Бездны, где их ждут новые опасности и открытия. Над проектом работает та же команда, что и над предыдущими частями, включая режиссёра Масаюки Кодзиму и композитора Кевина Пенкина.

Второй сезон «Созданного в Бездне» выходил в 2022 году и получил высокие оценки критиков. Франшиза известна своим контрастом между милым визуальным стилем и мрачным, порой жестоким повествованием.

Материалы по теме
По аниме «Поднятие уровня в одиночку» выпустят фильм до третьего сезона — слух
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android