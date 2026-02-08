Вышел трейлер аниме «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения» — премьера осенью

Компания Kadokawa опубликовала дебютный тизер-трейлер полнометражного аниме «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения». Премьера запланирована на осень 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Kadokawa. Права принадлежат Kadokawa.

Лента станет первой частью новой кинотрилогии, которая продолжит сюжет двух сезонов оригинального сериала. Рико, Рег и Наначи продолжат спуск в глубины Бездны, где их ждут новые опасности и открытия. Над проектом работает та же команда, что и над предыдущими частями, включая режиссёра Масаюки Кодзиму и композитора Кевина Пенкина.

Второй сезон «Созданного в Бездне» выходил в 2022 году и получил высокие оценки критиков. Франшиза известна своим контрастом между милым визуальным стилем и мрачным, порой жестоким повествованием.