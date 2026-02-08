«Один из самых удивительных фильмов»: глава Sony — о «Человеке-пауке 4»

Генеральный директор Sony Pictures Том Ротман поделился впечатлениями от производства фильма «Человек-паук 4: Совершенно новый день».

Ротман высоко оценил работу режиссёра Дестина Дэниела Креттона и назвал картину «одним из самых удивительных и потрясающих фильмов» про Человека-паука.

Мы ещё не видели монтажную версию, но я просмотрел все черновые материалы. Я думаю, что это будет один из самых удивительных и потрясающих фильмов… Дестин проделал огромную работу, просто потрясающую!

Ротман уклонился от ответа на вопрос о возможном уходе Тома Холланда из франшизы после этого фильма. Сюжет держится в секрете, но известно, что в ленте появятся Халк, Каратель, Скорпион и Тумбстоун. Премьера состоится 31 июля 2026 года.