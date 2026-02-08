В Arc Raiders заблокировали десятки тысяч читеров

Глава Embark Studios Патрик Содерлунд рассказал, что за последнее время студия заблокировала «десятки тысяч» читеров в Arc Raiders.

Проблема обострилась месяц назад на фоне роста популярности шутера. Содерлунд отметил, что борьба с читерами — это постоянная гонка вооружений, но команда готова действовать жёстко.

К сожалению, как и у любой успешной мультиплеерной игры, со временем читеры становятся частью реальности… Мы начали активно банить — и я это вижу по количеству людей, которые пытаются связаться со студией со словами «Я ничего не делал».

Глава студии признал, что автоматические системы могут ошибаться, поэтому разработчики готовы рассматривать апелляции от честных игроков, попавших под волну блокировок.