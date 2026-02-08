Звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин хочет сыграть Майлза Моралеса в Marvel

Актёр Калеб Маклафлин, известный по роли Лукаса Синклера в сериале «Очень странные дела», вновь заявил о своём желании исполнить роль Майлза Моралеса в киновселенной Marvel.

На премьере анимационного фильма «GOAT: Мечтай по-крупному» артист признался, что чувствует особую связь с персонажем и его история Маклафлину очень близка.

Я бы с удовольствием сыграл Майлза. Я думаю, что он представляет собой нечто большее, чем я сам, большее, чем большинство людей. Кроме того, я из Нью-Йорка, и, увидев историю «Через вселенные», я почувствовал, что она действительно связана со мной.

20 июня 2027 года выйдет мультфильм «Человек-паук: За пределами Вселенной», который завершит трилогию с Майлзом Моралесом.