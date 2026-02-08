Скидки
IEM Krakow. Гранд Финал. День 10
Новости

Постер второго сезона аниме «Дорохедоро» — премьера 1 апреля

Комментарии

Студия MAPPA анонсировала дату премьеры второго сезона аниме «Дорохедоро». Продолжение истории выйдет 1 апреля, спустя шесть лет после релиза первой части.

В режиссёрское кресло вернётся Юитиро Хаяси, работавший над оригинальным сезоном и финалом «Атаки титанов». Создатели опубликовали новый постер и пообещали, что сиквел станет «ещё более хаотичным, анархичным и жёстким».

Фото: MAPPA

«Дорохедоро» рассказывает о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов в мрачном городе Дыра, пытаясь вернуть себе память и человеческий облик. Первый сезон вышел в 2020 году и запомнился зрителям необычным сеттингом и чёрным юмором.

